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الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:30
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ، نقلا عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن لاتخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية.

وبحسب الصحيفة، تواصل الإدارة الأميركية استبعاد تزويد أوكرانيا بدبابات قتال من طراز أبرامز، التي تزن 55 طناً وتعمل بمحرك توربيني يستهلك الوقود بمعدل هائل. وتلفت الصحيفة إلى أن دبابات أبرامز عرضة للأعطال وتتطلب الكثير من الخبرة لصيانتها.
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وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن واشنطن قد تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة".

وشدد كيربي على أنه يمكن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة "في الأيام والأسابيع المقبلة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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