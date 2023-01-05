إنخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا لأدنى مستوى في 3 أشهر

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انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما انخفض تسريح العمال 43 بالمئة في كانون الاول، مما يشير إلى تراجع سوق العمل وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب. (سكاي نيوز)