أردوغان: مستعدون للتوسط في سلام دائم بين موسكو وكييف

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية باستعداد أنقرة لتولي مهام الوساطة في سبيل الوصول إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.



وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان أن تركيا عرضت أيضاً دعماً دبلوماسياً، في ما يتعلق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. (العربية)

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