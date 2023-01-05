دولة تغري سكان العاصمة.. 7700 دولار شهرياً لكل طفل مقابل الهجرة

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في الوقت الذي تصنّف فيه عاصمتها بين أغلى مدن العالم للعيش، فضلاً عن كونها ضمن الأكثر ازدحاماً عالمياً، عرضت اليابان دفع أموال للأسر للخروج من طوكيو المكتظة، في محاولة لتنشيط البلدات الريفية وزيادة معدل المواليد المتدهور.واعتباراً من نيسان المقبل، ستكون العائلات التي تقطن العاصمة طوكيو، مؤهلة لتلقي مليون ين (7700 دولار) لكل طفل إذا انتقلوا إلى مناطق أقل كثافة سكانية في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة المركزية.وتنطبق الحوافز على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو المعالين الذين يبلغون 18 عاماً أو أكثر إذا كانوا لا يزالون في المدرسة الثانوية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN". (العربية)