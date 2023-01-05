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السعودية: السماح للمرأة بالحج دون محرم

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:30
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الخميس، رسميا، أنه يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.
 
وكشفت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444هجري)، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
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وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هـجري. (روسيا اليوم) 
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