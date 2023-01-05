إردوغان يؤكد إمكانية لقاء الأسد "من أجل السلام"

Advertisement

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في إطار عملية سلام جديدة، بعد أن التقى وزيرا دفاع البلدين، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات بينهما على أعلى مستوى، منذ بدء الحرب السورية في 2011.وفي كلمة ألقاها في أنقرة، قال أردوغان إن الخطوة التالية، بعد المحادثات التاريخية بين وزري الدفاع في موسكو، ستكون اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا، لمواصلة تطوير الاتصالات.وتابع "لقد أطلقنا مسار روسيا، تركيا، سوريا (..) سنجمع وزراء خارجيتنا معا وبعد ذلك، بناء على التطورات، سنجتمع معا كقادة". (الحرة)