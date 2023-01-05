بوتين يأمر بهدنة مؤقتة في أوكرانيا.. والكرملين يوضح السبب

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أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، قواته المسلحة بالحفاظ على وقف إطلاق نار مدته 36 ساعة في أوكرانيا، بحلول نهاية هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وفق ما أعلنه الكرملين.يتبع الأمر مقترحا من بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، البطريرك كيريل، الذي قدمه يوم الخميس.وفقا لأمر بوتين المنشور على موقع الكرملين والموجه إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو "بناء على حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين يتبعون المذهب الأرثوذكسي ويعيشون في مناطق قتال، ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار".وأوضح القرار أن الغرض هو منح فرصة لـ"حضور قداسات عشية عيد الميلاد ويوم عيد ميلاد المسيح".