ستولتنبرغ: حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية ستظل المشاكل في علاقاتنا مع روسيا

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صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا، أمر غير متوقع الحدوث، حيث أن موسكو، تريد أن ترى "أوروبا أخرى".وقال ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج: "حتى لو انتهت هذه الحرب، فإن المشاكل في علاقاتنا مع روسيا ستبقى".وبحسب الأمين العام لحلف "الناتو"، بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة الأوكرانية، يجب التأكيد على أن "الوضع الأمني في أوروبا قد تغير تماما".واتهم ستولتنبرغ، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصب الأمين العام لحلف الناتو هذا العام، روسيا بالسعي "للسيطرة على الدول المجاورة"، مضيفا أن "هذا يضع روسيا في موقف صراع دائم مع الغرب".وأشار ستولتنبرغ، إلى أنه من الخطر التقليل من شأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.وقال: "ليست لدي أي إشارات إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير خططه وأهدافه في أوكرانيا، لذلك من الخطر التقليل من شأن روسيا". (روسيا اليوم)