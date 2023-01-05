هل سيزور بوتين دونباس في عيد الميلاد؟

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يعرف شيئا عن خطط الرئيس فلاديمير بوتين المزعومة للسفر إلى دونيتسك في عيد الميلاد.

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ورد المتحدث باسم الكرملين على طلب للتعليق على الشائعات ذات الصلة التي ظهرت في وقت سابق في قنوات "تيليغرام": "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الشائعات".ولم يكشف الكرملين بعد عن مكان تواجد الرئيس بوتين بالتحديد في قداس عيد الميلاد. (روسيا اليوم)