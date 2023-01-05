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عربي-دولي

هل سيزور بوتين دونباس في عيد الميلاد؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:30
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صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يعرف شيئا عن خطط الرئيس فلاديمير بوتين المزعومة للسفر إلى دونيتسك في عيد الميلاد.
 
ورد المتحدث باسم الكرملين على طلب للتعليق على الشائعات ذات الصلة التي ظهرت في وقت سابق في قنوات "تيليغرام": "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الشائعات".
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ولم يكشف الكرملين بعد عن مكان تواجد الرئيس بوتين بالتحديد في قداس عيد الميلاد. (روسيا اليوم) 
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