غوتيرش قرر حل بعثة يلينوفكا لتقصي الحقائق

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قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إن أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، قرر إلغاء "بعثة لتقصي الحقائق" تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار في يلينوفكا في دونباس.وأشار المكتب إلى أن سبب إلغاء وحل البعثة، يتعلق بعدم وجود ضمانات أمنية لعملها.وأعلن غوتيريش عن إنشاء "بعثة لتقصي الحقائق" تابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالانفجار في مستعمرة يلينوفسكايا في أوكرانيا.وأضاف مكتب الأمين العام، أن المنظمة الدولية مستعدة لإعادة تجميع البعثة فور استلامها ضمانات أمنية. (روسيا اليوم)