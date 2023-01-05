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عربي-دولي

السيسي: الحكومة مطحونة جداً.. ونحن في سباق

Lebanon 24
05-01-2023 | 17:00
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدة مشاريع بمحافظة سوهاج، إن الحكومة مطحونة جداً، في إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر، أسوة بالكثير من دول العالم، على خلفية تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية.
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وأشار إلى تأثير النمو السكاني على عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة، قائلاً: "هذا يوم جديد وعام جديد، لكن لا يمنعنا كأسرة واحدة اننا نتكلم مع بعض ونفكر بعض بحجم التحدي وسبب المشكلة".
وأضاف: "سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، أقول لكم حاجة بسيطة، اعرف كويس يعني إيه قرش وبفضل الله يعني إيه دولة".
وأردف بالقول: "مصر ممكن تكون قد الدنيا بيكم وأفكاركم وجهدكم، لو استمرينا بتلك الطريقة (الزيادة السكانية) كل الجهد المبذول مش كفاية، وأوجّه بتوفير تمويل مشروعاتكم من صندوق تحيا مصر"، لافتا إلى أن "الدولة تحتاج لنحو 70 تريليون جنيه، لا 7 تريليونات كاستثمارات لتنفيذ مشروعات لخدمة الناس".

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