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عربي-دولي
نتنياهو مكبّل بين دعم حلفائه وضغوط المعارضة
Lebanon 24
05-01-2023
|
17:30
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يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العديد من القضايا الشائكة من بينها الاتفاقات الإقليمية، والنزاع الداخلي مع المحكمة العليا وخلافات أخرى مع الجيش والإعلام وغير ذلك، وهذا ما يدعو للتساؤل: هل يستطيع نتنياهو إقصاء حلفائه من اليمين المتطرف خلال المرحلة القادمة أو تهدئتهم على الأقل أم أنه يلبي رغباتهم السياسية الداخلية؟ وهل يمكن لنتنياهو الموازنة بين الاستحقاقات الداخلية ومطالب حلفائه المتطرفين والاستحقاقات الخارجية، وماذا عن مستقبل حكومته؟
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ويرى مراقبون أن هناك العديد من المهام والضغوط الكبيرة التي يعاني منها نتنياهو، فعليه أن يختار المناورة ما بين احتياجات المنصب محليا وإقليميا ودوليا إضافة إلى طمع حلفائه الحكوميين، وهو ما يجعل مناورته تكاد تكون مستحيلة.
ومن الناحية الإقليمية فإن نتنياهو يضع اتفاقات أبراهام كأولوية في سياسته الإقليمية، لكن الدول العربية اتخذت موقفا موحدا من اقتحام حليفه اليميني المتطرف ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يوم الثلاثاء، وتقف ضد المشاريع الاستيطانية، وقامت الإمارات بإدانة ما قام به بن غفير وأجّلت زيارة مقررة لنتنياهو.
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