طالبان تبرم اتفاقاً مع الصين لاستخراج النفط

ذكر وزير التعدين الأفغاني بالإنابة اليوم أن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقدا مع شركة صينية لاستخراج النفط من حوض أمو داريا، شمال البلاد.

وقال مسؤولون، في مؤتمر صحافي بكابول، إن العقد سيوقع مع شركة شينغيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز (كابيك).

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وستكون هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها طالبان مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتسلط الصفقة الضوء على النشاط الاقتصادي للصين في المنطقة، على الرغم من أن تنظيم داعش المتشدد يستهدف مواطنيها في أفغانستان. وقال السفير الصيني وانغ يو، في المؤتمر الصحافي، "عقد نفط أمو داريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان".

ولم تعترف الصين رسميا بإدارة طالبان، لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع وسط منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق.

وكتب المتحدث باسم الإدارة، التي تديرها طالبان، ذبيح الله مجاهد، على "تويتر" أن الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دولار سنويا في أفغانستان بموجب هذا العقد، وستزيد استثماراتها إلى 540 مليون دولار في 3 سنوات بموجب العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما، مضيفا أن الإدارة التي تديرها طالبان ستشارك في المشروع بنسبة 20 في المئة، يمكن زيادتها إلى 75 في المئة.



