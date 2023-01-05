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تشاد تحبط محاولة مجموعة من جنود الجيش تقويض النظام الدستوري

Lebanon 24
05-01-2023 | 18:30
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قالت حكومة تشاد في بيان إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري.
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