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لا معطيات حول الاستحقاق الرئاسي قبل الربيع

Lebanon 24
05-01-2023 | 19:00
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أبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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