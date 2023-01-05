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عربي-دولي
لا معطيات حول الاستحقاق الرئاسي قبل الربيع
Lebanon 24
05-01-2023
|
19:00
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أبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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