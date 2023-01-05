بايدن يبدأ زيارة إلى المكسيك الأحد

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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الخميس، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى المكسيك الأحد، أي قبل يوم واحد من الموعد الأساسي لبدء هذه الزيارة الرسمية، والتي سيشارك خلالها أيضاً في قمّة إقليمية.وقال إبرارد إنّ "رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن سيصل بعد ظهر الأحد 8 كانون الثاني إلى مطار فيليب أنجليس الدولي".