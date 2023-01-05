زيلينسكي متحدثاً بالروسية: الكرملين يريد الهدنة لوقف تقدمنا

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الكرملين يسعى إلى هدنة لاستخدامها غطاء لوقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، وجلب المزيد من الرجال والمعدات.وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور، متحدثاً بالروسية بدلاً من الأوكرانية: "إنهم يريدون الآن استخدام عيد الميلاد غطاءً، وإن كان لفترة وجيزة، لوقف تقدم أولادنا في دونباس، وجلب المعدات والذخيرة والقوات بالقرب من مواقعنا". وأضاف: "ماذا سيمنحهم ذلك؟ فقط زيادة أخرى في إجمالي خسائرهم".وتابع زيلينسكي قائلاً: إن "الحرب ستنتهي إما عندما يغادر جنودكم أو نطردهم".