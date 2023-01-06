أميركا وألمانيا تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة... اليكم التفاصيل

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على الرغم من الإعلان عن هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، كشف البيت الأبيض أن أميركا وألمانيا تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة.وتابع في بيان، الجمعة، أن البلدين سيبدآن تدريب القوات الأوكرانية على استخدام تلك المركبات.وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس أكدا في اتصال هاتفي، الخميس، عزمهما على تلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.كما ذكر أن بايدن وشولتس شددا على استمرار تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا، خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.إلى ذلك، عبر الرئيس الأميركي والمستشار الألماني عن تقديرهما للدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء والشركاء الآخرون لأوكرانيا.يشار إلى أن روسيا كانت أعلنت الخميس، عن هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.وسيبدأ تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت.غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت.غ) في السابع من كانون الثاني، وفقا لما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.بالمقابل، رأى مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك، أن الهدنة المؤقتة مع روسيا يمكن أن تتم فقط إذا غادرت الأراضي التي سيطرت عليها، واصفاً الاتفاق بأنه "نفاق".يذكر أن هذه أول هدنة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية في فبراير الماضي.في حين ستكون ألمانيا قد حذت حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت". (الحدث)