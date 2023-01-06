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عربي-دولي

قتلى بحادث مروع في كوت ديفوار.. وفاجعة في نيجيريا

Lebanon 24
06-01-2023 | 03:00
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لقي 18 شخصاً مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الخميس.

وقال يوسف عبد الله، مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، إنّ الحادث وقع مساء الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو، مشيراً إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ 17 راكباً حين اصطدمت وجهاً لوجه بشاحنة، واشتعلت فيها النيران.
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وأضاف أنّ الحادث نجم عن السرعة الزائدة.
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