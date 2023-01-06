هل أردوغان والأسد مستعدان لدفن الأحقاد؟

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على الرغم من تهديدات تركيا المتكررة بأنها ستشن قريبًا هجومًا بريًا عسكريًا جديدًا في شمال سوريا، إلا أنه لم تنفذ مثل هذه العملية حتى الآن.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "يرجع هذا التعطيل إلى حد كبير إلى تأخر روسيا في إعطاء الضوء الأخضر للعملية، حيث طالبت أولاً برؤية تقدم في العلاقات الثنائية التركية السورية. وعليه، فإن الحكومة التركية تبدي حرصًا أكبر على التعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمكاسب الكردية السورية. تؤذن محاولات أنقرة للمصالحة مع دمشق بمرحلة جديدة في سياسة تركيا المستمرة منذ عقد من الزمن والمتغيرة باستمرار تجاه سوريا. وعلى الرغم من أن الحكومة التركية علقت منذ فترة طويلة دعواتها لتغيير النظام في سوريا، لا تزال العلاقات بين أنقرة ودمشق تهيمن عليها الحرب بالوكالة وانعدام الثقة العميق".وتابع الموقع، "بالتالي، ليس من الواقعي توقع قيام الجانبين بدفن الأحقاد في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن الدعوات المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفتح قنوات ثنائية تشير إلى تحول في السياسة في حسابات أنقرة. يراهن أردوغان، سيد التحولات في السياسة الخارجية التركية، على خطاب التطبيع مع الجهات الفاعلة الإقليمية وغيرها من الجهات التي قد تجلب له مكاسب في الانتخابات الرئاسية في تركيا في حزيران 2023. ويهدف خطاب التطبيع من قبل أردوغان إلى إرضاء الأمل الشعبوي في أن تكون تركيا قادرة على إعادة ملايين اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، وبالتالي يصوّر أردوغان كزعيم قد يحقق تغييرًا حقيقيًا".ورأى الموقع، "إن هذه المرحلة الجديدة من السياسة التركية هي النتيجة الطبيعية للتحولات الاستراتيجية السابقة. فمنذ بداية تورط روسيا في الحرب الأهلية السورية في عام 2015، صنفت تركيا الجماعات الانفصالية الكردية على أنها تشكل تهديداً رئيسياً، وبالتالي دفعت الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها إلى حرب مع الأكراد السوريين. وبعد أن استعاد النظام السوري مدينة حلب، لم يكن أمام فصائل المعارضة خيار سوى الاعتماد على الحكومة التركية. عملت بعض الفصائل كوكلاء مباشرين يتلقون التمويل من تركيا، بينما عمل البعض الآخر في شمال غرب محافظة إدلب، حيث قدمت أنقرة المزيد من الدعم غير المباشر".وأضاف الموقع، "تتوقع تركيا أنها قد تتلقى تعاونًا من دمشق لتسريع انسحاب القوات الأميركية في شمال شرق سوريا والحد من الحكم الذاتي الكردي. ومع ذلك، لا يزال نظام الأسد يشك في نوايا الحكومة التركية. بدون أي عرض ملموس من أنقرة، لن يؤدي اجتماع أردوغان - الأسد إلا إلى إضفاء الشرعية على موقف تركيا في احتلالها العسكري التركي المستمر لشمال سوريا. لهذا السبب جعلت دمشق انسحاب تركيا العسكري شرطاً مسبقاً لإحياء العلاقات الدبلوماسية، لكن من غير المرجح أن تقبل أنقرة هذا المطلب. إذا لم تقدم تركيا أي تنازلات الآن، فقد يشير ذلك إلى أن أردوغان ليس جادًا في التفاوض، وهو ما لن يعطي دمشق أي سبب للتسرع في المساهمة في فوز أردوغان في الانتخابات".وبحسب الموقع، "إن شكوك نظام الأسد وإحجام الحكومة التركية عن تقديم تنازلات تجعل من روسيا المفتاح لحل المأزق. إن مثل هذا الدور يناسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدًا، لأنه يريد الحفاظ على موقعه باعتباره الحكم الرئيسي على الساحة السورية. ستراقب دمشق كيف يستخدم بوتين إدلب للضغط على تركيا للحصول على تنازلات. وتعمل موسكو على تسليح تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ممر مساعدات إنسانية حاسم إلى إدلب. ونظرًا لكونه في وضع غير مؤات، فإن نظام الأسد يشك في قيمة تطوير العلاقات الثنائية مع أنقرة. يبدو أن الفائدة الوحيدة هي منع القوات المسلحة التركية من تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية".وتابع الموقع، "إذا حدث تطبيع للعلاقات الدبلوماسية في ظل ظروف اليوم، فقد تجمد تركيا أعمالها العسكرية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن أردوغان يمكن أن يدعي بسهولة انتصاره في قضية حاسمة: من خلال مصافحة الأسد، قد يبدو أن الرئيس التركي يكتسب الاعتراف بالأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا في المستقبل المنظور. قد تتحرك تركيا بعد ذلك لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم من خلال وضعهم في مناطق آمنة تضمنها تركيا وروسيا وتديرها بلديات المعارضة السورية. ومع ذلك، إذا كانت خطة أردوغان لإعلان المناطق التي تسيطر عليها تركيا مناطق آمنة من خلال التفاوض مع نظام الأسد، فإن عمليات الترحيل هذه أو العودة "الطوعية" سيتم تمييزها في الوثائق القانونية على أنها موجهة نحو مناطق آمنة".وبحسب الموقع، "يُعد الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من سوريا هدفًا مشتركًا قد يربط أنقرة ودمشق معًا على المدى الطويل. ومن المرجح أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى فشل الجهود الكردية السورية لتحقيق الاستقلال. يُعد تدمير الحكم الذاتي الكردي أولوية استراتيجية قصوى لتركيا، وسيكون أيضًا نتيجة مرغوبة لدمشق. حتى لو تعاونت دمشق مع أنقرة ضد الأكراد إلى حين الانسحاب الأميركي المأمول، فسيكون من الصعب للغاية الحفاظ على مثل هذا التعاون في ظل نظام ما بعد الولايات المتحدة في سوريا".وختم الموقع، "لن يتحول الانفتاح المحتمل بين أنقرة ودمشق إلى تعاون سريع يهدد وجود الولايات المتحدة في سوريا. لكن التقارب بين أردوغان والأسد لديه القدرة على تعزيز دور بوتين في تشكيل المشهد السوري. ستزيد التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا من تعقيد الجهود المبذولة لتقييم الأهداف الأميركية الطويلة المدى التي تشمل مواجهة داعش وإضعاف محور طهران ودمشق، والذي يبقى عاملاً آخر يؤثر على التقارب التركي السوري المحتمل".