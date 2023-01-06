موسكو: واشنطن لا تريد تسوية بأوكرانيا

قال السفير الروسي في أميركا أناتولي أنتونوف، إن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، متهما الولايات المتحدة بالتخطيط "لمسار خطير".

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وأضاف أن قرار البيت الأبيض بتسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف "تأكيد على أن محاورينا في الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن"."لا نية للتسوية"كما أضاف أنه "لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوك حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع.. تشير جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة إلى عدم وجود أي رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية".وأشار السفير إلى أن الغرب بدأ "في إضعاف روسيا عمدا" تحت القيادة الأميركية قبل وقت طويل من الحرب الأوكرانية.