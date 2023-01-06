Advertisement

عربي-دولي

موسكو: واشنطن لا تريد تسوية بأوكرانيا

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1026341-638085948598323515.jpg
Doc-P-1026341-638085948598323515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال السفير الروسي في أميركا أناتولي أنتونوف، إن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، متهما الولايات المتحدة بالتخطيط "لمسار خطير".
وأضاف أن قرار البيت الأبيض بتسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف "تأكيد على أن محاورينا في الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن".
Advertisement

"لا نية للتسوية"
كما أضاف أنه "لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوك حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع.. تشير جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة إلى عدم وجود أي رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية".

وأشار السفير إلى أن الغرب بدأ "في إضعاف روسيا عمدا" تحت القيادة الأميركية قبل وقت طويل من الحرب الأوكرانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-01-06
05:43 | 2023-01-06
05:34 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website