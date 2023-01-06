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عربي-دولي

لماذا رفضت أوكرانيا هدنة الميلاد؟ مسؤول روسي يشرح ما جرى

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:00
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قال نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد، التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد استعداد سلطات كييف للتضحية بشعبها وبلدها، من أجل ما وصفه بأهداف الغرب الجيوسياسية.
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وأضاف بوليانسكي، أن موقف كييف من الهدنة يوضح بشكل جلي، أن من تقاتلهم موسكو، مستعدون لخدمة مصالح الغرب على حساب بلادهم.
وأمر الرئيس الروسي، الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، وهي خطوة قوبلت بالرفض من كييف التي قالت إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها.

تأتي الدعوة الروسية لوقف إطلاق النار في وقت أعلنت فيه واشنطن عن حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة مركبات برادلي القتالية، فيما يمثل إنجازا لكييف التي تطالب الغرب منذ أشهر بإمدادها بمركبات مدرعة لمساعدتها على طرد القوات الروسية من أراضيها.
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