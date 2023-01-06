"هدية روسية" على شواطئ الناتو

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، إن روسيا ستواصل التحدث مع أعدائها بلغة القوة.وذكر مدفيديف بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي أن "إرسال فرقاطة (الأميرال غورشكوف) الحاملة صواريخ تسيركون فرط الصوتية إلى قرب شواطئ الناتو هدية رئيسية في رأس السنة".وأضاف: "هديتنا الأساسية في أعياد رأس السنة، انطلقت أمس وعلى متنها صواريخ تسيركون باتجاه سواحل الناتو. ألف كيلومتر مدى استخدامها مع سرعة 9 ماخ والقدرة على حمل أي رؤوس قتالية مع ضمان تخطي أي دفاع صاروخي. لتقف هذه السفينة في مكان ما على بعد 100 ميل من الساحل، وتكون أقرب إلى نهر بوتوماك. ابتهجوا".وتابع مدفيديف: "هذه السفينة ستعيد أي شخص يحاول تشكيل الخطر والتهديد المباشر لروسيا ولحلفائنا إلى رشده".