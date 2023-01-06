Advertisement

عربي-دولي

معلومات عن اختراق "تويتر".. أسرار ملايين المستخدمين باتت مُسرّبة!

Lebanon 24
06-01-2023 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1026360-638085984760765396.jpg
Doc-P-1026360-638085984760765396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال باحث في أمن الإنترنت إن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

وكتب ألون غال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكدإن، الأربعاء، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".
Advertisement

ووصف روك العمليّة التي حصلت بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ولم يعلق "تويتر" على التقرير، الذي نشره غال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 كانون الأول الماضي، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.

كذلك، لم يتضح الإجراء الذي اتخذه "تويتر" للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.

ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق، وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-01-06
05:43 | 2023-01-06
05:34 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website