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عربي-دولي
معلومات عن اختراق "تويتر".. أسرار ملايين المستخدمين باتت مُسرّبة!
Lebanon 24
06-01-2023
|
03:38
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قال باحث في أمن الإنترنت إن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.
وكتب ألون غال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكدإن، الأربعاء، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".
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ووصف روك العمليّة التي حصلت بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
ولم يعلق "تويتر" على التقرير، الذي نشره غال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 كانون الأول الماضي، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.
كذلك، لم يتضح الإجراء الذي اتخذه "تويتر" للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.
ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق، وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.
عربي-دولي
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