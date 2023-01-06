Advertisement

إقتصاد

إحباط هجوم إلكتروني "ضخم" على البنك المركزي الإيراني

Lebanon 24
06-01-2023 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1026369-638085997614677115.jpg
Doc-P-1026369-638085997614677115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، قوله إنه جرى إحباط هجوم إلكتروني وصفه بأنه "ضخم"، على البنك المركزي الليلة الماضية.

وأضاف رئيس شركة اتصالات البنية التحتية، أن الهجوم طال أيضا منصتي بله وروبيكا، وتسبب في حجب الخدمة.
Advertisement

وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات، تتعرض إلى "أكبر حجم من الهجمات الأجنبية"، مؤكدا أنه تم إحباطها جميعا.
المصدر: العربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-01-06
05:43 | 2023-01-06
05:34 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:30 | 2023-01-06
05:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website