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عربي-دولي

بركان بهاواي يثور.. شاهدوا فيديو للحمم المُتلهبة!

Lebanon 24
06-01-2023 | 05:30
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بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا، الخميس، وذلك بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.
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وقالت الهيئة إن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.

وتقع قمة كيلاويا داخل (حديقة براكين هاواي الوطنية) وبعيدا عن المجتمعات السكنية.
 
ويعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وقد ثار آخر مرة لمدة 16 شهراً بدءا من أيلول 2021.
 
ولمدة أسبوعين تقريبا بدءاً من 27 تشرين الثاني، شهدت هاواي بركانين يقذفان حمما جنبا إلى جنب عندما ثار مونا لوا لأول مرة منذ 38 عاماً. وتوقف كلا البركانين عن الانفجار في وقت واحد تقريباً.
 
في وقت سابق من الخميس، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان.
 
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