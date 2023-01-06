الأمير هاري يُفجّر مفاجأة: قتلت 25 شخصاً!

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فجّر الأمير البريطاني هاري مفاجأت صادمة عن مراهقته، في مذكراته المقرر طرحها في العاشر من كانون الثاني الحالي تحت عنوان "سبير" Spare".واعترف هاري بتعاطيه المخدرات، وتحديداً مادة الكوكايين. وأشار إلى قتله 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء تأديته الخدمة العسكرية في أفغانستان. (لها)