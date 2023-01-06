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عربي-دولي
الأمير هاري يُفجّر مفاجأة: قتلت 25 شخصاً!
Lebanon 24
06-01-2023
|
05:34
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فجّر الأمير البريطاني هاري مفاجأت صادمة عن مراهقته، في مذكراته المقرر طرحها في العاشر من كانون الثاني الحالي تحت عنوان "سبير" Spare".
واعترف هاري بتعاطيه المخدرات، وتحديداً مادة الكوكايين. وأشار إلى قتله 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء تأديته الخدمة العسكرية في أفغانستان. (لها)
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