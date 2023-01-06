سفير روسيا في أميركا: واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكرانيّ

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وقال أنطونوف لصحفيين إن واشنطن "لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني"، وأضاف: "تأتي هذه الخطوة كتأكيد على أن محاورينا في الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن".وتابع: "لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوك حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.