وزير خارجيّة أوكرانيا: ندخل مرحلة حاسمة في الحرب مع روسيا ‎‎

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، أن بلاده تدخل مرحلة حاسمة في حربها مع روسيا، موضحاً أنّ "فريق أوكرانيا الدبلوماسي وقواتها المسلحة تمكنا من إقناع الحلفاء بأن زمن حظر الأسلحة قد ولى".وقال كوليبا، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ""فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أنه "سيكون هناك المزيد من الأخبار الجيدة حول إمدادات الأسلحة لأوكرانيا في الفترة المقبلة".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف في وقتٍ سابق أنّ "بلاده ستمتلك بطارية باتريوت أخرى ومركبات مدرعة قوية للدفاع عن نفسها ضد روسيا".وأكد زيلينسكي في تصريح أنّ "ألمانيا تقدم مساهمة كبيرة لبلاده في اعتراض صواريخ روسيا"، قائلاً: "شكراًعلى قرار تزويد أوكرانيا ببطارية من نظام الدفاع الجوي باتريوت هذا بخلاف نظام IRIS-T الذي تم تسليمه سابقًا ومدفع Gepard المضاد للطائرات، لذلك فإن ألمانيا تقدم مساهمة حاسمة في اعتراض جميع الصواريخ الروسية".