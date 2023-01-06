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عربي-دولي

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: ملف الكيميائي في سوريا من أكثر الملفات المسيسة

Lebanon 24
06-01-2023 | 08:30
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أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، داعية الأطراف كافة للعمل المهني وعدم تسييس هذا الملف.

وأضافت نسيبة خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول ملف الكيميائي في سوريا: "في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح. أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن".
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وجددت نسيبة موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، مؤكدة أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، بسام صباغ، أكد خلال الجلسة استمرار تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق الملف الكيميائي السوري فيها، مجدداً مطالبة سوريا الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة، ومطالبتها أيضاً الأمانة الفنية للمنظمة بالتحلي بالمهنية والحيادية.
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