الأمير هاري يحاكي رحلة والدته المميتة في أحد أنفاق باريس... ماذا طلب من السائق؟

قال الأمير هاري إنه قام بمحاكاة لرحلة والدته الأخيرة في باريس، حيث سافر عبر النفق الذي وقع فيه الحادث المميت الذي تعرضت له الأميرة ديانا.وكشف أنه حين كان بعمر الـ23 عاما زار العاصمة الفرنسية للمشاركة في نصف نهائي كأس العالم للركبي في عام 2007، ووطلب من سائقه أن يأخذه عبر نفق "Pont de l'Alma" بنفس سرعة السيارة التي كانت تقل والدته عندما تحطمت في اب 1997.وأوضح هاري بأنه "لا يوجد سبب لوفاة أي شخص داخل النفق"، مضيفا أن القيادة كانت "فكرة مروعة". وفي الصفحة 188 من مذكراته، قال: "قلت لنفسي إنني أقوم بذلك فقط لإغلاق هذا الفصل، لكن هذا لم يكن صحيحا".وتابع: "في أعماقي، ما كنت آمل أن أشعر به في ذلك النفق هو ما شعرت به عندما أعطاني السكرتير الصحفي السابق للقصر تقارير الشرطة، عدم الثقة. شك. ومع ذلك، كانت تلك هي الليلة التي تبددت فيها كل الشكوك. ظننت أنها ماتت. يا إلهي، لقد ذهبت إلى الأبد حقا".وفي اليوم التالي، اتصل بأخيه الأمير ويليام ليخبره بما حدث، وقررا القيادة عبر النفق معا قبل التوجه إلى نهائي الركبي.

وأضاف: "حتى لو كان الرجل يشرب، حتى لو كان مخمورا، فلن يواجه أي مشكلة في القيادة عبر هذا النفق القصير. ما لم يتبعه المصورون وأبهروه. لماذا نزل هؤلاء المصورون بخفة؟". (روسيا اليوم)



بعد ذلك تحدثا عن حادث والدتهما لأول مرة، كما يزعم الأمير هاري، مضيفا أنهما ناقشا إصدار بيان ودعوا إلى إعادة فتح التحقيق في وفاتها.وكتب: "التقرير النهائي كان إهانة. عبء من الهراء مليء بالأخطاء الواقعية، حيث كان المنطق واضحا بغيابه، ولا سيما الاستنتاج الموجز، أن سائق والدتنا كان في حالة سكر، ونتيجة لذلك، كان هذا السبب الوحيد للحادث".