إعتقال "شيف" إيراني شهير... ماذا نشر في ذكرى إغتيال قاسم سليماني؟

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أعلنت منظمات حقوقية إيرانية، أنّ قوات الأمن في إيران، اعتقلت الطاهي الشهير نوّاب إبراهيمي الذي يتابعه الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية إنّ إبراهيمي اقتيد إلى سجن إيوين في طهران.وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنّ اعتقاله تمّ في أعقاب نشره على حسابه في إنستغرام مقطع فيديو لكيفية تحضير "الكوتليت"، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب.وبحسب هؤلاء، فإنّ إبراهيمي نشر هذه الوصفة في اليوم عينه الذي أحيت فيه الجمهورية الإسلامية ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني. (العربي الجديد)