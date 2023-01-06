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عربي-دولي

توقيف لاعب كرة قدم بحوزته 100 كلغ من الكوكايين... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
06-01-2023 | 08:41
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أوقفت الشرطة الفرنسيّة لاعب نادي "إيجلون دي لامينتين" في دوري الدرجة الأولى، في دولة مارتينيك الكاريبية، وصديقته في مطار شارل ديغول في باريس، نهاية الأسبوع، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر.
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وأفادت الأنباء أن جان مانويل نيدر وُضع رهن الحبس الاحتياطي. (سكاي نيوز)
 
 

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