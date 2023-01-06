تظاهرات إحتجاجية... ماذا يجري في فرنسا؟ (صورة)

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خرج المئات من الأطباء العامين في تظاهرات إحتجاجية في فرنسا، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم، بعدما دخل إضرابهم أسبوعه الثاني.وسيجري تكليف لجنة من الأطباء المحتجين للتفاوض مع وزير الصحة فرانسوا براون، وهو طبيب ترأس لسنوات قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات الفرنسية.وتنتقد الحكومة هذا الإضراب وتقول إنه جاء في "وقت صعب للغاية"، حيث تواجه فرنسا زيادة في حالات الإصابة بكورونا والتهاب القصبات والإنفلونزا. (سكاي نيوز)