هل تظهر سلالة جديدة من "كورونا"؟

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قال الخبير الروسي المتخصص في الأمراض المعدية سيرغي فوزنيسينسكي، إن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها أن تحل محل أوميكرون ضعيف، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.وأوضح أنه إذا استمر تطور الفيروس فقط في وضعه الحالي "أوميكرون"، فإن احتمال تكرار تفشي الفيروس والمرض يكون ضئيلا للغاية.وأشار إلى أنه في هذه الحالة إذا لم يكن لدى السكان مناعة بعد المرض أو التطعيم، أي أن مستوى المناعة ضعيف، فقد يتم تسجيل ارتفاع في الإصابات في مناطق معينة. (روسيا اليوم)