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عربي-دولي

سيناتور أميركي: تمويل النزاع في أوكرانيا أمر غير أخلاقي

Lebanon 24
06-01-2023 | 11:30
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انتقد عضو الكونغرس الأميركي في الحزب الجمهوري بول غوسار، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أن رفض اقتراح روسيا بشأن إعلان هدنة عيد الميلاد.


وكتب على "تويتر": "ليس من المستغرب أن زيليسنكي رفض الهدنة. إن تمويل هذا الصراع أمر غير أخلاقي". (روسيا اليوم)
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