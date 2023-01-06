سيناتور أميركي: تمويل النزاع في أوكرانيا أمر غير أخلاقي

انتقد عضو الكونغرس الأميركي في الحزب الجمهوري بول غوسار، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أن رفض اقتراح روسيا بشأن إعلان هدنة عيد الميلاد.





وكتب على "تويتر": "ليس من المستغرب أن زيليسنكي رفض الهدنة. إن تمويل هذا الصراع أمر غير أخلاقي". (روسيا اليوم)

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