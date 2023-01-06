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عربي-دولي

قتلى وجرحى في انهيار مبنى في شمال العراق

Lebanon 24
06-01-2023 | 12:30
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قالت الشرطة العراقية إن مبنى قيد الإنشاء انهار في مدينة الموصل في شمال العراق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين. (روسيا اليوم)



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العراق

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