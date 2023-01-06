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عربي-دولي

دبابات ألمانيّة إلى أوكرانيا... وهذا عددها

Lebanon 24
06-01-2023 | 13:30
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بنحو 40 دبابة قتالية من طراز "ماردر1" على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2023. (سبوتنيك)
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