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عربي-دولي

بسبب المسيرات.. عقوبات أميركية على شخصيات إيرانية

Lebanon 24
06-01-2023 | 11:07
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أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف ستة أفراد على صلة بشركة القدس لصناعة الطيران وواحدا على صلة بمنظمة الصناعات الجوفضائية الإيرانية.
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وأوضح إخطار نُشر على موقع الخزانة، فرض عقوبات أميركية على موردي مكونات المسيرات الإيرانية لاستخدامها باستهداف منشآت بأوكرانيا. (العربية) 
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