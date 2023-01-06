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عربي-دولي

الجمهور فوجئ بغياب كاظم الساهر.. البصرة تشهد افتتاح بطولة "خليجي 25"

Lebanon 24
06-01-2023 | 12:24
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قدمت مدينة البصرة حفل افتتاح "مبهر" لبطولة "خليجي 25"، على استاد جذع النخلة، مساء الجمعة، تضمن عروضاً تاريخية وفنية.

وأبهرت البصرة الضيوف بحفل افتتاح وصف "بالعالمي"، من قبل الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تقنيات متطورة وفقرات جميلة.
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وبدأ الافتتاح بشخصية سندباد، الذي رحب بالضيوف الخليجيين، ثم امتد لحضارات العراق، مثل الحضارة السومرية والبابلية، التي جسدها فنانون بملابسهم.

جانب من حفل الافتتاح المبهر لبطولة #كاس_الخليج #خليجي25 #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CmTI5QqbGa

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 6, 2023

كذلك، شهد الحفل مؤثرات بصرية، رسمت مجسمات تاريخية لحدائق بابل المعلقة وبوابة عشتار، وإنجازات الحضارات، ووضعتها وسط الملعب، بالنسبة للمشاهد.

وغنى في الحفل الفنان العراقي حسام الرسام، وتفاجأ الجمهور بغياب كاظم الساهر ورحمة رياض، بعد أنباء عن غنائهما في الحفل.

وتم تقديم الدول المشاركة في البطولة، وعرض مجسمات "هولوغرام" لصروح في الدول المشاركة، مثل مجسم مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومجسم أبراج الكويت.

عربي-دولي

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