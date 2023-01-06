الولايات المتحدة ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان.. والجيش الصيني يعلق

علق الجيش الصيني على مرور مدمرة أميركية عبر مضيق تايوان، أمس الخميس.

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وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، إن "مرور مدمرة أميركية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".

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وعبرت المدمرة الأميركية المزودة بالصواريخ الموجهة "تشونج هون" عبر المياه المحايدة لمضيق تايوان، في إظهار لالتزام أميركا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مرت المدمرة الأميركية "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان في 5 كانون الثاني، وأثارت ضجة".

وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأميركية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة". (سبوتنيك)