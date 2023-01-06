Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان.. والجيش الصيني يعلق

Lebanon 24
06-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1026490-638086304362032417.jpg
Doc-P-1026490-638086304362032417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق الجيش الصيني على مرور مدمرة أميركية عبر مضيق تايوان، أمس الخميس.

وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، إن "مرور مدمرة أميركية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".
Advertisement
وعبرت المدمرة الأميركية المزودة بالصواريخ الموجهة "تشونج هون" عبر المياه المحايدة لمضيق تايوان، في إظهار لالتزام أميركا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
 
وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مرت المدمرة الأميركية "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان في 5 كانون الثاني، وأثارت ضجة".
وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأميركية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة". (سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-01-06
17:05 | 2023-01-06
16:59 | 2023-01-06
16:30 | 2023-01-06
16:04 | 2023-01-06
16:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website