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الاتحاد الأوروبي يعلق على مبادرة روسيا بهدنة عيد الميلاد في أوكرانيا

Lebanon 24
06-01-2023 | 14:30
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صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معلقا على مبادرة روسيا بوقف مؤقت لإطلاق النار، بأنه يجب أن تكون هدنة عيد الميلاد مصحوبة بسحب القوات من أوكرانيا.
 
وقال: "خلاف ذلك، يمكن اعتبارها محاولة لكسب الوقت لإعادة تجميع القوات"، وبحسب السياسي الأوروبي، فإن اقتراح روسيا ليس ذا مصداقية، مضيفا "نحن بحاجة إلى رؤية براهين وإجراءات ملموسة على الأرض".
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وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما لعيد الميلاد، تعليمات بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء خطوط التماس في أوكرانيا من ظهر يوم 6 كانون الثاني، وحتى منتصف ليل 7 كانون الثاني.
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