الاتحاد الأوروبي يعلق على مبادرة روسيا بهدنة عيد الميلاد في أوكرانيا

صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معلقا على مبادرة روسيا بوقف مؤقت لإطلاق النار، بأنه يجب أن تكون هدنة عيد الميلاد مصحوبة بسحب القوات من أوكرانيا.

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وقال: "خلاف ذلك، يمكن اعتبارها محاولة لكسب الوقت لإعادة تجميع القوات"، وبحسب السياسي الأوروبي، فإن اقتراح روسيا ليس ذا مصداقية، مضيفا "نحن بحاجة إلى رؤية براهين وإجراءات ملموسة على الأرض".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما لعيد الميلاد، تعليمات بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء خطوط التماس في أوكرانيا من ظهر يوم 6 كانون الثاني، وحتى منتصف ليل 7 كانون الثاني.