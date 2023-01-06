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إقتصاد

الإمارات تقدم 1300 مولد كهربائي لأوكرانيا

Lebanon 24
06-01-2023 | 15:30
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في إطار برنامج عام للدعم الإنساني تبلغ قيمته 100 مليون دولار، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة 1300 مولد كهربائي إلى أوكرانيا.

وذكر موقع "فيستي"، اليوم الجمعة، نقلا عن المكتب الصحفي لـ"صندوق ممتلكات الدولة" في أوكرانيا، أنه سيتم تسليم هذه المولدات لمناطق دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف، وكذلك إلى كييف.
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