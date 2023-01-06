إشكالٌ في افتتاح بطولة "خليجي 25".. والوفد الكويتي ينسحب (فيديو)

انسحبَ الوفد الكويتي المُشارك في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25 " المقامة في البصرة - العراق، وذلك بسبب الازدحام الكبير وسوء عملية التنظيم.

ووفقاً لوسائل إعلام خليجيّة، فإنّ انسحاب الوفد حصل بعد اقتحام عدد كبير من المشجعين للمقاعد المُخصّصة لكبار الشخصيات، في حين انتشر فيديو عن عراكٍ حصل على المنصّة.

Advertisement

ونشر حساب "التلفزيون العربي" عبر "تويتر" مقطع فيديو يوثق لحظات لإشكال حصل في المنصة التي كان الوفد الكويتي موجوداً ضمنها.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الخليج" أنّ الوفد الكويتي كان يضمّ ممثل أمير الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فد ناصر الصباح والشخصيات المرافقة له.