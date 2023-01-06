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عربي-دولي

بعد إعلانه قتل 25 شخصاً في أفغانستان.. كيف ردّت "طالبان" على الأمير هاري؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:04
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ردّ شقيق وزير الداخلية في حركة "طالبان" سراج الدين حقاني، على الأمير البريطاني هاري الذي قال في مذكرات له إنه "قتل 25 شخصاً في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية هناك"، ووصفهِ إياهم بـ"قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة".
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وقال أنس حقاني عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشراً. كان لديهم عائلات تنتظر عودتهم".

وأضاف: "الحقيقة هي ما قلته، كان شعبنا البريء قطع شطرنج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيين، مع ذلك فقد هُزمت في لعبة المربع الأبيض والأسود".
 
 
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