ألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا مدرعات "ماردر" القتالية

قالت ألمانيا الجمعة إنها تعتزم تسليم الجيش الأوكراني مدرعات قتالية من طراز "ماردر" بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين عليها.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في مؤتمر صحفي دوري إنه "تم الاتفاق أمس مع الجانب الأمريكي على تسليم القوات الأوكرانية 40 نسخة من المدرعات القتالية".وأضاف المتحدث أن "ألمانيا ستأخذ على عاتقها كذلك تدريب الجنود الأوكرانيين على هذه المدرعات التي طورها الجيش الألماني "بوندسفير" قبل حوالي 5 عقود".