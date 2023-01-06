هولندا: اختبار سلبي للقادمين من الصين

قالت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، إن هولندا ستلزم المسافرين من الصين بإظهار نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 حديث قبل السماح لهم بدخول البلاد.

يسري هذا الشرط من يوم الثلاثاء، ويأتي عقب توصيات من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع في هذا الصدد تبنتها مجموعة من الدول من بينها بلجيكا وألمانيا المتاخمتين.

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