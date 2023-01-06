Advertisement

عربي-دولي

هولندا: اختبار سلبي للقادمين من الصين

Lebanon 24
06-01-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1026533-638086488969050345.jpg
Doc-P-1026533-638086488969050345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، إن هولندا ستلزم المسافرين من الصين بإظهار نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 حديث قبل السماح لهم بدخول البلاد.
يسري هذا الشرط من يوم الثلاثاء، ويأتي عقب توصيات من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع في هذا الصدد تبنتها مجموعة من الدول من بينها بلجيكا وألمانيا المتاخمتين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:08 | 2023-01-06
19:30 | 2023-01-06
18:30 | 2023-01-06
17:30 | 2023-01-06
17:05 | 2023-01-06
16:59 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website