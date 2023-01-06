Advertisement

عربي-دولي

اتحاد الشغل التونسي ينتقل من المطلبية النقابية إلى التهديد السياسي

Lebanon 24
06-01-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1026536-638086521833216995.jpg
Doc-P-1026536-638086521833216995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زاد الاتحاد العام التونسي للشغل من حدة خطابه في مواجهة الرئيس قيس سعيد وانتقل به من المطلبية النقابية إلى التهديد السياسي، وهو ما عكسه تصريح خطير للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري خيّر فيه الرئيس سعيد بين قبول “خارطة طريق” تعدها المنظمة مع بعض المنظمات الأخرى وبين التصعيد الذي يعني الدفع نحو المزيد من الإضرابات في وضع اقتصادي صعب.
Advertisement

ودخل اتحاد الشغل العام الجديد من يومه الأول بالإضرابات وبخطاب الوعيد والتهديد في مسعى لتحصيل التفاتة من الرئيس سعيد الذي يرفض أيّ حوار تحت الضغط، في وقت يتساءل فيه مراقبون عمّن خول للاتحاد أن يفرض خارطة طريق جديدة على رئيس منتخب من الشعب وبنسبة عالية.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في كلمته خلال مؤتمر للمنظمة النقابية في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد الخميس إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها لتجنيب البلاد ما يصفه بـ”الفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي”.

وأكد الطاهري أن الاتحاد سيضطرّ لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتفاعل رئيس الدولة مع المبادرة دون تحديد هذه الخطوات لكن من المتوقع اللجوء إلى ورقة الشارع وشن إضرابات في عدد من القطاعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:08 | 2023-01-06
19:00 | 2023-01-06
18:30 | 2023-01-06
17:30 | 2023-01-06
17:05 | 2023-01-06
16:59 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website