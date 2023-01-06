اتحاد الشغل التونسي ينتقل من المطلبية النقابية إلى التهديد السياسي

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زاد الاتحاد العام التونسي للشغل من حدة خطابه في مواجهة الرئيس قيس سعيد وانتقل به من المطلبية النقابية إلى التهديد السياسي، وهو ما عكسه تصريح خطير للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري خيّر فيه الرئيس سعيد بين قبول “خارطة طريق” تعدها المنظمة مع بعض المنظمات الأخرى وبين التصعيد الذي يعني الدفع نحو المزيد من الإضرابات في وضع اقتصادي صعب.ودخل اتحاد الشغل العام الجديد من يومه الأول بالإضرابات وبخطاب الوعيد والتهديد في مسعى لتحصيل التفاتة من الرئيس سعيد الذي يرفض أيّ حوار تحت الضغط، في وقت يتساءل فيه مراقبون عمّن خول للاتحاد أن يفرض خارطة طريق جديدة على رئيس منتخب من الشعب وبنسبة عالية.وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في كلمته خلال مؤتمر للمنظمة النقابية في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد الخميس إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها لتجنيب البلاد ما يصفه بـ”الفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي”.وأكد الطاهري أن الاتحاد سيضطرّ لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتفاعل رئيس الدولة مع المبادرة دون تحديد هذه الخطوات لكن من المتوقع اللجوء إلى ورقة الشارع وشن إضرابات في عدد من القطاعات.