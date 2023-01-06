واشنطن: الضربات في أوكرانيا تظهر أن وقف إطلاق النار الروسي مثير للسخرية

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اعتبرت الولايات المتحدة أنّ "الضربات في شرق أوكرانيا تُظهر أنّ وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، قرار مثير للسخرية".وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ "وقف النار الذي أعلنه بوتين الخميس لا يُمكن اعتباره سوى قرار مثير للسخرية، مضيفاً: "أعتقد أن صحّة هذا التقييم قد تأكّدت في ضوء ما شهدناه طوال يوم الجمعة.. شكوكنا يُبرّرها ما شهدناه من روسيا طوال هذا الصراع".وتابع: "ما يقلقنا هو أن تستخدم موسكو أيّ وقفٍ للمعارك من أجل أن تُعيد تنظيم قوّاتها وتجميعها وأن تُعيد في نهاية المطاف شنّ هجوم يكون أكثر انتقاماً ووحشيّة وفتكاً".