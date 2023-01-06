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عربي-دولي

بوتين يُشارك بقداس عيد الميلاد في كنيسة البشارة بالكرملين (صور)

Lebanon 24
06-01-2023 | 23:00
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة البشارة في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

 
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وغالبا ما يذهب الرئيس الروسي، إلى إحدى المناطق الروسية لحضور القداس في المعبد، وقد احتفل عدة مرات بعيد الميلاد في نوفو أوغاريوفو بمنطقة موسكو.

 

وتحتفل الطوائف المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي ليلة السابع من كانون الثاني بعيد الميلاد المجيد.

 

ويوم الخميس الماضي، أوعز بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 كانون الثاني، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 الجاري.

 

وطالبت موسكو من كييف وقف إطلاق النار ومنح المواطنين الفرصة لأداء طقوس عيد الميلاد وإحياء قداس ليلة ميلاد المسيح. (روسيا اليوم)

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